Gemeentebestuur beknot persvrijheid: Radio Lede moet van gemeenteraden en politiek wegblijven KOEN MOREAU

04 juni 2019

18u25 0 Lede Dat een eerlijke communicatie in de pers over het politiek gebeuren in Lede voor sommige meerderheidspartijen een moeilijke zaak is, blijkt eens te meer. In hun jaarlijks evaluatiegesprek kregen de journalisten van Radio Lede te horen dat ze beter geen verslag meer kunnen uitbrengen over de gemeenteraden en politiek in het algemeen. “Die radio werd uiteindelijk ook opgericht met onze financiële steun”, motiveert schepen Robert De Mulder (CD&V) zijn redactionele inmenging.

Een immens contrast met alle veelbelovende uitspraken over transparantie, inspraak en openbaarheid van bestuur die gemeenteraadsvoorzitter Jo Maebe (Groen) al meermaals herhaalde. Gevraagd naar een reactie benadrukte die net nog “de persvrijheid in het algemeen en specifiek voor de verslaggeving van de gemeenteraad te ondersteunen.” Hij verwees ook naar het huishoudelijk reglement waarin enkele specifieke regels werden opgenomen. Dat de man “geen enkele reden ziet om op de persvrijheid te beknibbelen, ook niet als die berichtgeving kritisch of zelfs negatief is voor het bestuur”, blijkt helaas minder correct te zijn dan wat de man graag uitdraagt, gelooft of hoopt.

De plaatselijke (internet)Radio Lede die 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 uur muziek, regionaal nieuws en live-uitzendingen brengt, werd wel degelijk bespeeld door het gemeentebestuur. Tijdens een evaluatiegesprek, over het wekelijks uurtje door de gemeente gesubsidieerde promotionele radio, kregen de betrokken journalisten recent door het voltallige college van burgemeester en schepenen (CD&V, Groen en De Coöperatie) te horen dat “ze de gemeenteraden en politieke interviews maar beter konden laten.”

De gemeente betaalt geen financiële bijdrage om de oppositie een forum te geven College van Burgemeester en Schepenen gemeente Lede

Neutraliteit

Iets dat wordt bevestigd door zowel schepen Elke Meganck, die destijds de samenwerking met de vzw Radio Katanga opstartte, als door huidig communicatieschepen Robert De Mulder (beiden CD&V). “De jongste maanden week de invulling van onze radio te veel af van onze bedoeling om de activiteiten van onze verenigingen te promoten. We hebben dan ook duidelijk gemaakt dat de uitzendingen omwille van de neutraliteit beter geen politieke thema’s meer konden aansnijden.” Dat tijdens de evaluatie gesuggereerd werd dat “de gemeente geen financiële bijdrage betaalt om de oppositie een forum te geven”, wordt evenmin ontkend.

Die financiële bijdrage is overigens beperkt tot 68 euro per week voor zendtijd, hosting en onderhoud van de website, Sabam en al het inhoudelijke, technische en stemwerk. Toch is het recente evaluatiegesprek de reden waarom Radio Lede van de voorbije - overigens heel tumultueuze en fel besproken - gemeenteraden en politieke turbulenties geen verslag meer uitbracht op de website www.radiolede.be en op de (internet)radio. “Er werd ons inderdaad met aandrang verzocht de verslaggeving van de gemeenteraden, en bij uitbreiding alle politiek nieuws, stop te zetten. Een spijtige zaak voor de geïnteresseerde burger die in ons een objectieve verslaggever vond”, reageert journalist en radiomaker Ralph Iliano.

Een spijtige zaak voor de geïnteresseerde burger die in ons een objectieve verslaggever vond Ralph Iliano, Radio Lede

Actuaprogramma

Het contract tussen de vzw Radio Katanga en de gemeente Lede stipuleert voor het wekelijkse ‘Actuaprogramma’ zondagochtend van 11 tot 12 uur en met een heruitzending op donderdagavond van 18 tot 19 uur nochtans geen “voorafgaande eindredactie door de gemeente Lede”. Over de inhoud van de live-uitzendingen, die de radio in aanloop van en na de gemeenteraadsverkiezingen onder meer invulde met politieke debatten en nabeschouwingen van gemeenteraden en die op andere tijdstippen dan het ‘Actuaprogramma’ worden uitgezonden staat verder niks vermeld.

“En net die programma’s zorgden er voor dat meer inwoners op onze radio afstemden”, aldus Iliano. Een goeie zaak voor de reikwijdte van het product Radio Lede zou je denken, maar dat is niet de visie van het huidige gemeentebestuur. Of Radio Lede het verzoek van de gemeente zal blijven inwilligen is niet duidelijk. “We bekijken momenteel hoe het verder moet, maar enkel nog verslag uitbrengen over eetfestijnen en cursussen bloemschikken - met alle sympathie voor deze initiatieven - kost lezers en luisteraars. Dat merken we nu al”, besluit Iliano.