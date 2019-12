Gemeente zegt neen tegen asielcentrum in leegstaand rustoord Villa Letha: “Andere plannen met die locatie” Koen Moreau

13 december 2019

17u23 6 Lede De hogere overheid contacteerde Lede met de vraag asielzoekers onder te brengen in het leegstaande rustoord Villa Letha. “Maar daar doen we niet aan mee”, reageert burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V) klaar en duidelijk.

Meteen na de jaarwisseling zal het oude rustoord Villa Letha vijf jaar leeg staan. Op enkele sporadische oefeningen van politie- en brandweerdiensten of film- en tv-opnames na staat het gebouw er troosteloos te verloederen. Wat met het gebouw en de site moet gebeuren, is nog steeds niet uitgemaakt.

Tijdens de vorige legislatuur werden verschillende opties naar voor geschoven: een nieuw gebouw voor kinderopvang, een nieuw gemeentehuis met geïntegreerd OCMW en assistentiewoningen of een project voor assistentiewoningen. Met uitzondering van de kinderopvang is inmiddels duidelijk dat de andere zaken eerder elders ingepland zullen worden.

“Andere plannen met site”

In de plaats van assistentiewoningen wordt gedacht aan seniorenflats naast Woonzorgcentrum Markizaat. Voor gemeentelijke en OCMW-diensten is een masterplan om alles te groeperen aan het huidige gemeentehuis op de plek waar post- en politiekantoor te vinden zijn. Concrete plannen voor Villa Letha zijn er niet.

Dat viel ook de hogere overheid op en in de zoektocht naar nieuwe locaties om asielzoekers op te vangen, werd de gemeente Lede aangesproken. “Het klopt dat we de vraag kregen om van Villa Letha een asielcentrum te maken, maar daar doen we niet aan mee”, reageert burgemeester Roland Uyttendaele resoluut. “We hebben totaal andere plannen met die site.”

Kunstacademie

Die plannen zijn nog niet concreet, maar de denkpiste bevindt zich wel in een vergevorderd stadium. “We spreken met de mensen van de kunstacademie en de kleuterschool om een gezamenlijk project te realiseren. Op die manier zouden we de subsidies kunnen maximaliseren”, aldus Uyttendaele. De gemeentelijke kunstacademie barst inderdaad uit haar voegen en huurde om dat op te vangen net een gebouw aan het station.

“Ook kleuterschool Morgenster langs de Kluisberg heeft dringend nood aan extra ruimte. Zij zijn vragende partij en namen zelf het initiatief”, geeft Uyttendaele mee. Een lokalisering recht tegenover de Vrije Lagere School Wonderster in de Kasteeldreef lijkt dan ook een goede piste die meer dan het onderzoeken waard is. Mogelijk kan ook de buitenschoolse kinderopvang mee in het project geïntegreerd worden.

De site rond het park van Mesen lijkt zo op termijn door de directe nabijheid van twee scholen, het woonzorgcentrum, toekomstige seniorenflats en een toekomstig dienstencentrum een heel belangrijke locatie voor Lede te worden. Daardoor zal ook verkeerstechnisch een en ander uitgeklaard moeten worden. “Uiteraard moet een en ander nog afgetoetst worden, maar we zullen deze piste heel serieus onderzoeken”, besluit Uyttendaele.