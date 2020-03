Gemeente wil geen camera's inzetten tegen sluikstorters, diefstallen of vandalisme: "Onbetaalbaar en verplaatst enkel het probleem” Koen Moreau

17u34 0 Lede De aanpak van overlast door sluikstorten en vandalisme wordt in Lede niet gewijzigd. Het voorstel van Open Lede om camera’s aan te kopen in de strijd tegen zwerfvuil, sluikstorten, diefstallen op kerkhoven en vandalisme werd niet weerhouden.

“Omdat de pakkans te klein en moeilijk is, kiezen we voor sensibiliseren en snel opruimen van zwerfvuil”, stelt milieuschepen Bart Heestermans (Groen). De man ziet geen graten in het voorstel van Open Lede om - net als bij de buren van Aalst, Erpe-Mere, Sint-Lievens-Houtem, Wetteren en Wichelen - te investeren in mobiele camera’s.

Volgens de man zijn de ervaringen bij de buurgemeenten in hun strijd tegen sluikstorten ronduit slecht en onverantwoord duur. “De kostprijs van plaatsen, onderhoud en bekijken van beelden bedraagt bovendien ongeveer 14.000 euro per jaar. Die kost kan je nooit recupereren via het beperkt aantal betrapte sluikstorters.”

Die betrapping is volgens Heestermans bovendien quasi onmogelijk. “Nummerplaten zijn vaak niet leesbaar, de batterijen gaan maar enkele dagen mee, op sommige plaatsen is het onmogelijk camera’s te plaatsen en voor de plaatsing moest men in Erpe-Mere bovendien een hoogtewerker aankopen terwijl amper zes sluikstorters geïdentificeerd konden worden, maar niet eens duidelijk is of die beboet werden”, aldus Heestermans.

Dat Erpe-Mere de camera’s ook inzet in de strijd tegen vandalisme en diefstallen op onder meer kerkhoven en politici daar beweren dat de camera’s wel degelijk resultaat hebben, maakt evenmin indruk. “Gezien al deze problemen bij ons minimaal zijn, blijven we bij onze huidige aanpak. Bovendien menen we dat bij de inzet van camera’s de problemen zich gewoon zullen verplaatsen”, besluit Heestermans.