Gemeente verkoopt aankoopbonnen van 25 euro voor de prijs van 20 euro: “Maximum vier bonnen per persoon per dag om lokaal te winkelen” Koen Moreau

22 juni 2020

07u55 6 Lede Om de lokale economie te ondersteunen verdeelt de gemeente Lede lokale aankoopbonnen met 20 procent korting. “Voor een bon van 25 euro betaal je in het gemeentehuis 20 euro.”

Oorspronkelijk wou de gemeente Lede niet mee gaan in het opbod van acties en promoties en ook nu benadrukt waarnemend burgemeester Robert De Mulder (CD&V) dat iemand de rekening van de tussenkomsten moet betalen. Desondanks komt er toch een actie om zowel middenstand als bevolking een financieel schouderklopje te geven.

“Als gemeente zullen we 10.000 euro bijleggen om 20.000 aankoopcheques, bruikbaar bij lokale handelaars, met korting te verdelen”, vertelt schepen Elke Meganck (CD&V). Meganck maakt zich sterk dat op die manier 50.000 euro extra lokaal zal worden uitgegeven. De monitoring van de verkochte aankoopbonnen gebeurt beperkt.

“De bonnen zijn enkel verkrijgbaar door natuurlijke personen met een maximum van vier per dag.” Creatieve inwoners die met het volledige gezin enkele keren per week langs gaan in het gemeentehuis kunnen in elk geval een fors beter rendement behalen dan bij een doorsnee bank. “Maar we denken niet dat mensen dat zullen doen.”

Vanaf wanneer de verkoop precies start is nog niet duidelijk. De gemeentediensten werken momenteel in elk geval enkel op afspraak. “De bonnen met korting aankopen is nog niet mogelijk. Van zodra alles duidelijk is volgt er nog een communicatie”, aldus schepen Meganck.