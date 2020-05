Gemeente trekt naar rechter voor afgesloten landbouwweg in Impe (en eigenaar riskeert de rekening te betalen) Koen Moreau

22 mei 2020

14u05 0 Impe Een sinds februari 2018 afgesloten landbouwweg in de Wijmenstraat in Impe blijft de gemoederen verhitten. Op vraag van oppositiepartij Lede Vlaams & Zinvol besliste de gemeente Lede in september 2019 met het dossier naar de rechter te trekken. “Maar tot vandaag gebeurde er niets”, aldus Marc Boterberg van LV&Z.

“In november 2000 werd – op vraag van de eigenaar - een tracé vastgelegd dat bevestigd werd door de deputatie. Dat tracé is sinds februari 2018 gedeeltelijk afgesloten en dat is vreemd aangezien we in 2016 met de eigenaar akkoord kwamen om de weg aan de zijkant van het terrein te leggen en twee meter breed te houden”, aldus de man.

Moeilijk dossier

Boterberg begrijpt niet waarom na al die jaren een heropening nog steeds niet mogelijk is en het zo stil blijft. Gemeenteraadsvoorzitter Jo Maebe (Groen) begrijpt de verzuchtingen. “We werken er aan, maar het is een moeilijk dossier”, aldus de man. “Een nieuw gemeentedecreet sinds 1 september 2019 zegt dat de gemeente voor een gemeentelijk rooilijnplan moet zorgen waardoor we opnieuw aan de slag moeten met onder meer een landmeter.”

Waardevermeerdering

Daarnaast moet ook de waardevermindering of -vermeerdering berekend worden. “En de vermeerdering is in dit geval niet weinig waardoor een raming absoluut noodzakelijk is”, aldus Maebe. Het ziet er dus naar uit dat het optreden van de eigenaar op die manier niet echt in zijn voordeel zal spelen.

Rechtbank

“Bedoeling is alles klaar te krijgen voor oktober van dit jaar wanneer het dossier voor de rechtbank komt. Tegen dan zullen we moeten motiveren waarom we kiezen voor een tracé tussen de percelen en niet dwars over de percelen alsook becijferen wat de meerwaarde is die dergelijke ingreep de eigenaar zal opleveren.”