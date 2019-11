Gemeente stuurt ambitieuze plannen Markizaathoeve bij: van permanent museum en toeristisch VVV-kantoor naar opslagruimte Koen Moreau

16 november 2019

08u16 10 Lede Dat de gemeente Lede geen stabiele visie heeft voor haar cultureel erfgoed werd al eerder bewezen. Tien jaar na een promotiepraatje voor een culturele bestemming voor de Markizaathoeve, is de gemeente Lede vandaag heel wat realistischer.

Nu blijkt dat, in tegenstelling tot de oude schoolgebouwen van het kasteel van Mesen, de sloop van de kasteelhoeve aan het Markizaat voorlopig niet aan de orde is. Verenigingen zouden de ruimte kunnen gebruiken als opslagplaats. Een optie die alvast heel welkom is voor het gemeentelijk feestcomité en Heemschut Lede.

De functie van opslagplaats staat echter mijlenver af van de ambitieuze plannen die in 2009 door schepen Paul De Winne, momenteel voorzitter van CD&V, werden voorgesteld Toen heette het dat de ruimte gebruikt kon worden als permanente museumruimte, als ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen van plaatselijke kunstenaars, als locatie voor de academie van plastische kunsten, de zolder als voordrachtzaal kon dienst doen en er een gelagzaal met cafetaria en een plaatselijk VVV-kantoor kon komen.

Eendaagse excursies inrichten

“De locatie is ook geschikt als startpunt voor de talrijke fietsroutenetwerken in de regio en samen met Aalst en Erpe-Mere kunnen we eendaagse excursies inrichten”, aldus De Winne toen. De man maakte zich destijds sterk dat de realisatie van de plannen, op dat moment geschat op 660.000 euro, konden gefinancierd worden via subsidies van Toerisme Vlaanderen en Plattelandsontwikkeling. Zover kwam het duidelijk niet.

Vandaag vrede nemen met een opslagplaats ter behoud van het erfgoed lijkt heel erg op het behouden van de ruïne van het Markizaat en andere monumentale beslissingen. De bedoeling mag dan nobel zijn, de vraag is of kostprijs voor de gemeenschap en het resultaat in verhouding staan tot het cultureel en maatschappelijk belang.