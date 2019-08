Gemeente stopt met organisatie kermisvuurwerk Frank Eeckhout

07 augustus 2019

08u47 0 Lede Het gemeentebestuur van Lede stopt met de organisatie van het kermisvuurwerk. “We doen dat vooral met het oog op het dierenwelzijn", laat de gemeente weten.

Het kermisvuurwerk in Lede wordt al enkele jaren regelmatig in vraag gesteld. Op verschillende locaties blijkt de aantrekkingskracht ook sterk gedaald. Bovendien komt ook het aspect dierenwelzijn steeds meer naar voor in het debat. “Meerdere politieke partijen nemen dit thema ter harte en dierenwelzijn is sinds deze legislatuur opgenomen als officiële bevoegdheid binnen het college van burgemeester en schepenen. Recent kwam daarbovenop het wetsvoorstel van de Vlaamse regering om vuurwerk algemeen te verbieden en het nog slechts bij uitzondering toelaatbaar te maken", klinkt het.

Deze elementen hebben er toe geleid dat het gemeentebestuur de beslissing neemt om geen vuurwerk meer te organiseren. “Met deze voorbeeldbeslissing hopen we ook de burgers extra te sensibiliseren in verband met individueel eindejaarsvuurwerk. Hoewel dit al meerdere jaren verboden is, blijkt het toch een groeiend fenomeen dat een definitieve halt moet worden toegeroepen. Op eigen houtje vuurwerk afsteken is altijd gevaarlijk en elk jaar opnieuw gebeuren er dan ook zware ongevallen. Samen kunnen we dit in Lede vermijden door een algemene stopzetting van vuurwerk", besluit de gemeente.