Gemeente start boodschappendienst voor wie in de zorgsector werkt: "Als blijk van waardering voor het belangrijk werk dat die mensen verrichten” Koen Moreau

02 april 2020

18u02 0 Lede Het OCMW van Lede breidt de boodschappendienst tijdens de coronapandemie uit naar zorgpersoneel.

“Thuisverpleegkundigen, zelfstandige verpleegkundigen, personeelsleden voor kerntaken in een ziekenhuizen, woonzorgcentra of thuiszorgdiensten hebben momenteel nauwelijks tijd om naar de winkel te gaan. Om te tonen dat we de inspanningen die deze mensen leveren enorm waarderen, willen we ook hun ondersteunen via onze boodschappendienst”, luidt het.

Wie problemen heeft om inkopen te doen en geen andere oplossingen vindt, kan - mits het voorleggen van een werkgeversattest - contact opnemen met Eline Van de Velde van de sociale dienst van het OCMW via 053/80.20.22.