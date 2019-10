Gemeente scoort fors boven gemiddelde wat Fairtrade betreft Koen Moreau

21u47 0 Lede Ter gelegenheid van de week van de Fairtrade ontvingen de 135 deelnemende gemeenten hun score op de ‘Fair-O-meter’.

De score van Lede is uitzonderlijk goed met 78/100. Dat is te danken aan inspanningen van 50 vrijwillige medewerkers voor een eerlijk aankoopbeleid, straffe communicatie over eerlijke handel, ondersteuning van events met eerlijke handel en het versterken van het eerlijke middenveld. Ter vergelijking: de gemiddelde score van alle 135 deelnemende gemeenten bedraagt 63/100. Zonder meer een mooi resultaat dus.