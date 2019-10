Gemeente schenkt voortaan FAL-bier op recepties Koen Moreau

22 oktober 2019

16u33 2 Lede Het gemeentebestuur van Lede zal op haar recepties niet langer het ‘Hovaardig Boerke’-bier serveren.

“De voorraad is uitgeput en we willen ook andere brouwers uit onze gemeente de kans geven hun bieren te promoten”, aldus schepen van Feestelijkheden Elke Meganck (CD&V). Om die reden zal in eerste instantie het in Lede gebrouwen FAL’- of ‘Funky Als Leeflank’-bier van Free Vanryckeghem geserveerd worden. “Bedoeling is om net als bij de wijnen ook onze bieren af te wisselen”, geeft Meganck nog mee.