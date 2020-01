Gemeente negeert eigen voorwaarden voor muziekacademie en begaat bouwovertreding Koen Moreau

18 januari 2020

07u47 0 Lede De extra locatie voor de muziekacademie van Lede in de Stationsstraat was bij de start van het academiejaar niet gebruiksklaar.

Volgens de voorwaarden die de gemeente in haar vergunning oplegde, moest er een positief brandweerverslag zijn. “Alleen was dat er op 1 september niet en werd bijgevolg een bouwovertreding begaan”, aldus Stijn Wille van oppositiepartij Open Lede.

Pijnlijke uitschuiver

“De brandweer deed haar inspectie bovendien pas op 25 oktober en het verslag werd pas op 4 november opgemaakt.” Schepen voor Onderwijs en Ruimtelijke Ordening Bart Heestermans (Groen) kon alleen maar toegeven dat dit klopte.

Mondeling verslag

“Maar er was in juni wel al een bezoek met de brandweer geweest waarbij opmerkingen werden geformuleerd waardoor er eigenlijk al een mondeling positief advies was”, probeerde de man nog. Wille vroeg zich af of alle burgers voortaan kunnen gebruik maken van mondelinge verslagen.