Gemeente Lede zorgt voor 'coronazomer' met openluchtcinema's en straatmuzikanten Koen Moreau

19 juni 2020

16u33 0 Lede Omdat er deze zomer wellicht bitter weinig te beleven valt, organiseert de gemeente Lede zelf enkele alternatieve activiteiten.

“We zullen zes keer een openluchtcinema organiseren waardoor elke deelgemeente een keertje aan bod komt”, belooft schepen Dirk Rasschaert (De Coöperatie). Eveneens op de planning: straatmuzikanten. “Op die manier willen we in juli, augustus en september toch voor wat leven zorgen in de straten en aan de terrassen van onze horecazaken en de muzikanten een steuntje in de rug geven”, aldus de man.

De concrete programmatie, locatie alsook de maatregelen om alles veilig en volgens de coronavoorschriften te laten verlopen, werden nog niet bekend gemaakt.