Gemeente Lede wil professioneler werken: meer personeel en promoties, maar meerkost van een miljoen euro per jaar Koen Moreau

08 december 2019

15u05 0 Lede Met een indrukwekkende voorstelling van een nieuwe personeelsstructuur werd tijdens de gemeenteraad van november in Lede duidelijk gemaakt dat Lede een inhaalbeweging moet maken.

“Qua aantal personeelsleden zitten we onder het Vlaams gemiddelde”, aldus schepen van personeelszaken Elke Meganck (CD&V). Het maakt het ons moeilijk om in te spelen op het steeds veranderende takenpakket, het werk dat meer en meer hogere overheden richting gemeenten duwen, de complexere en strengere regelgeving en de steeds verder doorgedreven digitale invulling”, motiveert ze de gewijzigde aanpak.

Vandaag zitten we qua personeelsleden fors onder het Vlaams gemiddelde Schepen van personeelszaken Elke Meganck (CD&V

Die nieuwe aanpak is nogal drastisch. Voortaan komt er een veel breder middenkader en worden de diensten gegroepeerd in clusters met taken en diensten die nauw op elkaar aansluiten. Dat betekent dat er heel wat duurdere functies gecreëerd worden. “Die zullen we zo veel mogelijk invullen met behulp van interne promoties, maar we zullen ook nieuwe vacatures openstellen en dat moet tegen aantrekkelijke voorwaarden in vergelijking met de privé.”

De precieze impact op het aantal personeelsleden is niet duidelijk. “De impact op het kostenplaatje is dat wel”, becijferde oppositieraadslid Stijn Wille (Open Lede). “We spreken over een meerkost qua personeel van een miljoen euro per jaar terwijl we nog steeds niet weten welke accenten het bestuur wil leggen en waarvoor extra mensen zullen ingezet worden”, aldus de man. Bijgetreden door N-VA en Lede Vlaams en Zinvol riep hij om de goedkeuring uit te stellen tot het beleidsprogramma in december is voorgesteld, maar daar gingen meerderheidspartijen CD&V, Groen en De Coöperatie niet op in.

We spreken over een meerkost qua personeel van een miljoen euro per jaar Oppositieraadslid Stijn Wille (Open Lede)

Op basis van de voorstelling van het organogram werd wel duidelijk dat een aantal nieuwe beleidskeuzes zich aandienen. Zo wordt personeel voorzien voor een nog onbestaand lokaal dienstencentrum en thuiszorg. De mensen van de technische dienst zullen niet langer in ploegen werken maar in een grote flexibele ‘pool’. De aansturing door ploegbazen ruimt plaat voor drie gepromoveerde ‘werfleiders’ die in onderling overleg de noodzakelijke krachten uit de ‘pool’ kunnen halen.”

“Het voorliggend organogram is een streefdoel dat nog kan bijgestuurd worden en dat we ook niet meteen zullen realiseren. Daardoor blijft de stijging van personeelskosten in 2020 beperkt tot 352.000 euro”, gaf Meganck nog mee. Voor personeel dat de overstap maakt uit de privésector is er eveneens goed nieuws. “Om concurrentieel te zijn op de arbeidsmarkt zullen we het meenemen van anciënniteit uit relevante werkervaringen optrekken van 6 tot 15 jaar.”