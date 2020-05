Gemeente Lede start met bedeling eerste 3.500 mondmaksers aan 1.425 gezinnen Koen Moreau

16 mei 2020

14u06 0 Lede Vanaf maandag worden in de eerste straten van Lede en deelgemeenten alvast 1.425 enveloppen met mondmaskers bedeeld.

We ontvingen vrijdag onze eerste levering van 3.000 mondmaskers voor volwassenen en 500 kindermondmaskers”, laat de gemeente weten. Die maskers werden intussen allemaal in enveloppen gestopt. “En vanaf maandag starten we met het bedelen van alle straten beginnend met de Acaciastraat tot en met de Dr. E. Rubbenslaan in Lede en deelgemeenten.” Zodra de volgende leveringen arriveren zullen ook die enveloppen gevuld en verdeeld worden.