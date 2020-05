Gemeente Lede registreerde slechts één klacht in 2019: "We zijn een volk van klagers, maar we gaan niet klagen dat er te weinig klachten zijn” Koen Moreau

27 mei 2020

13u23 0 Lede In 2019 registreerde de gemeente Lede slechts één klacht van een burger. Oppositiepartijen N-VA en Open Lede vrezen dat dit komt doordat de procedures te weinig gekend zijn en niet altijd geregistreerd worden.

Iets dat volgens gemeenteraadsvoorzitter Jo Maebe (Groen) niet het geval is. “Enkel klachten die over een concreet dossier gingen waarbij een burger individueel betrokken is, komen in aanmerking. Burgers kunnen bovendien op vijf verschillende manieren een klacht indienen en dat lijkt me ruim voldoende”, aldus de man. Maebe voegde er aan toe dat hij weet “dat we een volk van klagers zijn, maar dat het te gek wordt als we gaan klagen dat er te weinig klachten zijn.” Daarnaast stelde hij dat de gemeentediensten veel proactief opvangen.