Gemeente Lede 'onderzoekt' aankoop mondmaskers voor bevolking Koen Moreau

22 april 2020

18u35 3 Lede Het gemeentebestuur van Lede laat weten de mogelijkheid tot aankoop en verdeling van herbruikbare mondmaskers voor alle inwoners van Lede te onderzoeken.

In tegenstelling tot de buren van Sint-Lievens-Houtem - dat een gezamenlijke aankoop organiseert met Herzele en Zottegem - alsook Erpe-Mere en Wichelen, die via Think Pink stoffen maskers aankopen, gaat het in Lede dus nog niet om een concreet engagement.

“Op ons dagelijks overleg hebben we beslist te starten met het verzamelen van informatie bij bedrijven en organisaties. Daarbij letten we ook op levertermijn, kwaliteit en de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. We bekijken ook op welke manier de maskers op een veilige manier bij onze burger kunnen geraken.”