Gemeente Lede loopt vooruit op verlenging coronamaatregelen: Alle activiteiten voor mei en juni geschrapt Koen Moreau

08 april 2020

16u07 10 Lede Het college van burgemeester en schepenen van Lede heeft de agenda voor de komende maanden alvast op punt gezet.

Daardoor is duidelijk dat er dit jaar omwille van het coronavirus alvast geen Roefeldag, geen Camping Cultuur en geen eindconcert van de academie komen. Alle kermissen van mei en juni worden geschrapt. De geplande activiteiten in GC De Volkskring zijn geannuleerd en worden in de mate van het mogelijke verplaatst naar een latere datum. Organisatoren van private initiatieven kregen eveneens te horen dat alles tot eind mei geannuleerd moet worden.