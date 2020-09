Gemeente Lede lanceert nieuw type verkeersbord Koen Moreau

18 september 2020

18u08 11 Oordegem Aandachtige automobilisten merkten eind deze week een totaal nieuw type verkeersbord op ter hoogte Frituur Fitzza aan het kruispunt van de Speurstraat met de Rodtstraat en Dries in Oordegem.

De twee verkeersborden die voor de beide rijrichtingen aantonen dat de Speurtstraat een voorrangsweg is, namen er een wel heel vreemde vorm aan. We vermoeden dat het nieuwe verkeersbord identiek geïnterpreteerd moet worden, maar echt duidelijk maakt het bord niet welke van de getoonde straten nu eigenlijk voorrang heeft.

Voorzitter van de verkeerscommissie Isabelle Derder (CD&V) geeft toe dat er iets fout gelopen is. “De firma die deze borden geleverd heeft, hebben ondertussen conform borden gemaakt. Zij zagen in dat dit niet correct was, maar maandag wordt het juiste bord geleverd en worden deze borden vervangen.”