Gemeente Lede heeft een archief (en daarmee is alles gezegd): "Geen personeel en geen prioriteit” Koen Moreau

23 april 2020

16u17 2 Lede Archiefstukken terugvinden in Lede is geen evidentie. Veel wordt bewaard, maar daar stopt het verhaal.

“Een degelijke inventaris ontbreekt, maar een uitgebouwde archiefdienst is financieel niet mogelijk”, antwoordde schepen Dirk Rasschaert (De Coöperatie) op de vraag van Jan Lievens (N-VA) tijdens de jongste digitale gemeenteraad. Lievens vroeg concreet naar de opstart van een archiefdienst.

Niet op de planning

Een logische vraag aangezien in het gemeentelijk organogram de functie van archivaris voorzien is. “Het invullen van die functie staat helaas de komende jaren niet op de planning”, gaf Rasschaert toe. Het voorstel van Lievens om als alternatief in zee te gaan met de Erfgoedcel Denderland werd evenmin weerhouden.

“Die optie is een goed plan voorafgaand aan de aanwerving van een eigen functionaris. Helaas weet ik niet wie ik daar vandaag mee zou moeten belasten”, besloot Rasschaert de discussie.