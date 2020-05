Gemeente Lede belt 85-plussers op om te horen hoe het met hun gaat Koen Moreau

21 mei 2020

20u00 0 Lede De coronacrisis is voor iedereen moeilijk, maar veel 85-plussers raken door de situatie geïsoleerd. “Net daarom besloten we hun op te bellen”, vertelt Sofie Van den Nest van de gemeente.

“We merken dat het chronisch gebrek aan sociale contacten voor alleenstaande bejaarden begint door te wegen.” Om die mensen te bereiken bellen medewerkers van de sociale dienst, bijgestaan door enthouuiaste collega’s het gemeentebestuur, op om te vragen of ze ergens mee kunnen helpen en te horen hoe het met hun gaat.

“Daarnaast blijven onze diensten beschikbaar voor iedereen die hulp nodig heeft, want we merken dat de economische impact van de crisis ook financiële problemen veroorzaakt.” Wie hulp nodig heeft of iemand kent die hulp nodig heeft, kan vrijblijvend contact opnemen met de sociale dienst van Lede via 053/80.20.22.