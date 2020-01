Gemeente laat 175.000 euro van 250.000 euro toegezegde subsidies voor veiligere schoolomgevingen liggen Koen Moreau

16 januari 2020

17u18 2 Lede De gemeente Lede slaagt er niet in de 250.000 euro toegezegde subsidies voor de heraanleg van de verschillende schoolomgevingen tijdig te gebruiken.

In augustus vorig jaar werd nochtans trots aangekondigd dat voor elk van tien scholen in Lede een afzonderlijke subsidie van 25.000 euro verworven was op voorwaarde dat de gemeente overal zelf evenveel investeerde. Dat lijkt uiteindelijk niet te lukken.

“Deze subsidie is gebonden aan strikte tijdsgebonden voorwaarden: een realisatie binnen de zes maanden. Daardoor kunnen de volledige plannen voor de tien schoolomgevingen niet tijdig gerealiseerd worden”, aldus het gemeentebestuur.

“Wel komen er dynamische schermen die de zichtbaarheid van en de aandacht voor de schoolomgevingen vergroten.” Voor die borden betaalt Lede 150.893 euro. De helft daarvan, goed voor 75.491 euro, wordt door de Vlaamse overheid gesubsidieerd. Lede laat met andere woorden 174.500 euro subsidies liggen.