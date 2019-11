Gemeente koopt 10 extra AED-toestellen voor eerste hulp bij hartstilstand Koen Moreau

21 november 2019

17u44 6 Lede Omdat bij een hartstilstand elke seconde telt, zet de gemeente Lede in op hartveiligheid. Daardoor zullen op korte termijn tien extra AED-toestellen geplaatst worden. Dat zijn toestellen die gesproken instructies geven en helpen bij het reanimeren. Elke deelgemeente krijgt minstens één toestel.

Zo komen er toestellen in het gemeentehuis aan de Markt, achter Huize Moens, in GC De Volkskring, in WZC Markizaat, aan het ontmoetingscentrum van Oordegem, aan het ontmoetingscentrum/speelplein van Wanzele, in de kantine van voetbalclub FC Smetlede, op het plein van Smetlededorp, in het ontmoetingscentrum van Impe en aan het parochiezaaltje in Papegem.

Daarnaast hangen op het grondgebied van Lede al diverse toestellen. Dat is onder meer het geval aan zaal De Bron, sporthal De Ommegang, het Sport.Vlaanderen (Bloso) Putbosstadion in Oordegem, bij de politie, bij WZC Prieelshof in Oordegem, in de AD Delhaize in Lede en naast het toegangshek van het Stella Matutinacollege van Lede.

Onderhoudscontract

“Als gemeente engageren we er ons ook toe om voor de toestellen die permanent publiek beschikbaar zijn het onderhoudscontract te betalen”, geeft schepen Dirk Rasschaert (De Coöperatie) mee. Daarnaast volgden inmiddels een 60-tal personeelsleden van de gemeente een opleiding om met zo’n AED-toestel aan de slag te kunnen. Al die inspanningen leveren de gemeente Lede de titel van ‘Hartveilige gemeente’ op.

Het verhaal is echter niet ten einde. “Dergelijke toestellen zijn een hulpmiddel, maar het belangrijkste is het starten met de reanimatie”, vertelt plaatselijke Rodekruis-voorzitter Ivan De Vrieze. Om die reden richt het Rode Kruis van Lede nog verschillende cursussen in, waarbij in drie uur geleerd wordt hoe een reanimatie te starten, de hulpdiensten te verwittigen en het AED-toestel te gebruiken. “Onze volgende cursussen zijn op vrijdag 13 december, vrijdag 14 februari, vrijdag 10 april en vrijdag 12 juni. Telkens van 19 tot 22 uur. Voor geïnteresseerde verenigingen of groepen bekijken we graag andere mogelijkheden.” Alle opleidingen zijn gratis. Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk.

Meer info: https://www.rodekruis.be/afdeling/lede/.