Gemeente kiest ICT-oplossing buiten de cloud "die niet meer van deze tijd is” Koen Moreau

01 november 2019

12u08 2 Lede Werken in de cloud of telewerk zijn geen opties voor het gemeentebestuur van Lede. N-VA heeft het over “oude keuzes die niet meer van deze tijd zijn”.

“Werken in de cloud of telewerk voor het personeel zijn zaken die moeilijk toepasbaar zijn voor onze gemeente”, reageerde schepen Robert De Mulder (CD&V) op een vraag van gemeenteraadslid Stijn Droessaert van oppositiepartij N-VA.

Die hekelde de beslissing van de gemeente om te investeren in een volledige nieuwe serverinfrastructuur met een kostenplaatje van 145.000 euro. “Tegenwoordig werkt alles in de cloud. Dat laat toe minder te investeren in eigen apparatuur en bovendien kan je mensen de kans geven van thuis uit te werken”, opperde hij.

Het huidige bestuur van CD&V, Groen en De Coöperatie is die aanpak echter niet genegen. “Thuis werken is voor onze diensten niet echt mogelijk en we moeten onze servers vervangen omdat ze op een besturingsprogramma draaien dat niet compatibel is met de cloud en dat een upgrade moet krijgen”, luidde de weinig overtuigende uitleg van De Mulder.

Dat de man er vervolgens aan toevoegde zelf weinig van de ICT-infrastructuur te kennen, had op dat moment iedereen begrepen. “Onze ICT-verantwoordelijke heeft alle opties onderzocht en geoordeeld dat deze keuze naar toekomst en prijs toe de beste is”, argumenteerde De Mulder. Droessaert betreurde de beslissing. “Jullie maken een oude keuze die niet meer van deze tijd is”, besloot hij.