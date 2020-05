Gemeente heeft nog steeds geen Gecoro na ontbinding door gouverneur Koen Moreau

28 mei 2020

15u49 0 Lede Tijdens de geheime zitting van de gemeenteraad van Lede werd nog geen nieuwe Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GeCoRo) samengesteld.

De GeCoRo geeft adviezen bij grote en ingrijpende bouwdossiers, maar werd op bevel van de gouverneur ontbonden. Aanleiding was een klacht tegen de samenstelling waarop - ondanks twee brieven - niet tijdig volgens de correcte procedure werd geantwoord.

Omdat de inhoud van de oorspronkelijke klacht niet duidelijk is en een herhaling van de klacht bij een nieuwe samenstelling bijgevolg niet uit te sluiten is, werd besloten de samenstelling uit te stellen tot alle gemeenteraadsleden de inhoud van de klacht kunnen inkijken. “Eens dat gebeurd is, kunnen we de beslissing van de samenstelling gewoon hernemen”, vertelt schepen Bart Heestermans (Groen).

“De volledige procedure overdoen hoeft niet.” De man maakt zich ook weinig zorgen over de inhoud van de klacht. “Ik kan er niet in detail op in gaan, maar het is allemaal wat bij de haren getrokken. Uiteindelijk kozen we voor onafhankelijke specialisten en we hebben nog steeds alle vertrouwen in die mensen.”