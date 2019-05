Gemeente betaalt prijs bouwgrond bij onteigening voor voetpad: “We zullen iedereen voortaan zo compenseren” KOEN MOREAU

KOEN MOREAU

06u08 0 Lede Met een prijs van 200 euro per vierkante meter wordt in Lede niet op een eurocent gekeken bij de onteigening van percelen.

Dat bleek bij de recente aankoop van een stuk grond van 9,34 vierkante meter op de hoek van de Watermolenstraat en de Processieweg in Wanzele. Nochtans betrof het een onteigening van een stuk grond dat al sinds de jaren ’40 getroffen is door de rooilijn en dus al even lang geen dienst kan doen als bouwgrond bij een nieuwe bouwaanvraag.

“Met deze prijs volgen we het schattingsverslag en compenseren we het verlies dat de eigenaar lijdt doordat de rooilijn destijds over zijn perceel - en zelf door het huis dat er voor recente verbouwingen stond - getroffen werd”, verduidelijkte gemeenteraadsvoorzitter Jo Maebe (Groen).

Oppositiepartij Open Lede waarschuwde voor “een gevaarlijk precedent” en suggereerde een herschatting. Meerderheidspartijen CD&V, Groen en De Coöperatie hadden daar geen oren naar. “Wij kiezen voor dit precedent”, klonk het bij monde van voorzitter Maebe. Eigenaars van bouwgronden in Lede die onteigeningen te wachten staan, weten dus wat ze in de toekomst mogen verwachten.