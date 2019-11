Geld en juwelen gestolen bij inbraak in Grotekapellelaan - inbraakpoging in Ommeganglaan Koen Moreau

20 november 2019

20u32 0 Lede Tijdens de wekelijkse marktdag in Lede werd ingebroken in een huis langs de Grotekappelelaan.

De daders profiteerden van de kort afwezigheid van de bewoner om dinsdagvoormiddag een raam in de gooien aan de achterzijde van diens huis. Eens binnen werd het volledige huis doorzocht. De dieven gingen er van door met geld en juwelen.

Maandag probeerden dieven in de vooravond op een gelijkaardige manier binnen te raken in een huis langs de Ommeganglaan. De politie vraag extra alert te zijn en bij verdachte handelingen het noodnummer 101 te bellen. Wie maandagavond of dinsdagochtend iets speciaal opmerkte, kan dat tijdens de kantooruren in alle discretie laten weten aan de lokale politie via 053/60.64.64.