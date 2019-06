Geheime zitting was niet bedoeld om politici uit de wind te zetten (al was dat wel het gevolg) Was ‘voorakkoord’ tussen CD&V en ‘Forza’ Lede Vlaams (Belang) en Zinvol doorgestoken kaart? KOEN MOREAU

03 juni 2019

17u55 0 Lede Gemeenteraadsvoorzitter Jo Maebe (Groen) laat weten dat hij geen andere keuze had dan de bespreking van de fraude in het gemeentelijk feestcomité van Lede achter gesloten deuren te behandelen. “Dat niet vermelden is eenzijdig en niet meer objectief qua verslaggeving”, aldus de man. Ondanks de geheime zitting wordt intussen wel duidelijk waarom Lede Vlaams en Zinvol overtuigd was van een voorakkoord met CD&V.

Het bochtenwerk van de politici afgelopen vrijdag tijdens de door de oppositiepartijen bijeengeroepen gemeenteraad, wordt stilaan duidelijk. Vooreerst probeerde gemeenteraadsvoorzitter Jo Maebe bij de bespreking van het fraudedossier te voorkomen dat politici het over persoonlijke betrokkenen hadden. In eerste instantie weigerde hij daartoe ook in te gaan op de vraag van de oppositie om tot een ‘geheime zitting’ over te gaan.

Na een schorsing en discussie met de verschillende fractieleiders besliste Maebe plots, in afwezigheid van burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V) die verontschuldigd was wegens vakantie, om de zaak dan toch achter gesloten deuren te behandelen. “Enkel en alleen om het vrijwaren van de persoonlijke levenssfeer te garanderen van de leden van het feestcomité”, benadrukt de man nu.

Politici op de hoogte van fraude?

“Het mag duidelijk zijn dat het functioneren binnen het politieke mandaat als gemeenteraadslid of schepen niet behoort tot de persoonlijke levenssfeer”, geeft Maebe nog mee. Gevolg van de geheime zitting was helaas wel dat de vragen en discussie omtrent het al dan niet op de hoogte zijn van politici voor het publiek verborgen bleven.

Tot het voorbije weekend. Gewezen gemeenteraadslid Filip Bauters (Lede Vlaams en Zinvol) gooide toen een email tussen hemzelf en verantwoordelijke schepen Elke Meganck (CD&V) op de sociale media. In die email daterend van 19 maart 2018 stelt Meganck op de hoogte te zijn van “praktische problemen” met de boekhouding van het feestcomité en er werk van maken om er “beter zicht op te krijgen”. Geen idee of die mail tijdens de geheime zitting eveneens boven water kwam, maar als dat zo was werden er in elk geval geen conclusies uit getrokken.

Iets wat vreemd is, want het mag duidelijk zijn dat er tot voor kort helemaal geen “beter zicht” was op de “praktische problemen” met de boekhouding van het gemeentelijk feestcomité. Ook opvallend: oppositiepartij LV&Z interpelleerde na de mail van maart in geen enkele van de volgende gemeenteraden naar de stand van zaken. Het ziet er dan ook naar uit dat het vermeende ‘voorakkoord’ tussen CD&V en ‘Lede en Vlaams en Zinvol’ voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 niets anders dan een uitgekookte strategie van CD&V was om de lastige oppositie - met succes - het zwijgen op te leggen.

