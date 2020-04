Geert Timmermans start 'corona'-nieuwsbrief: goed nieuws en info over handelaars die nog werkzaam zijn Koen Moreau

02 april 2020

17u49 0 Lede Om deze moeilijke periode te overbruggen heeft Lede er een periodieke publicatie bij.

Middenstandsraadvoorzitter Geert Timmermans lanceert onder de titel ‘Dynamisch Lede’ een nieuwsbrief met voornamelijk positief nieuws. In de eerste editie bundelde Geert alvast enkel artikeltjes over de samenwerking tussen Radio Lede en het Aalsterse OLV-ziekenhuis en over het schoolleven in coronatijd.

De eerste editie vind je op www.timdes.be/newsletter/newsletter.pdf. Om de volgende edities te vullen is Geert nog op zoek naar verhalen, tips, foto’s en ludieke zaken. “Het zou leuk zijn mochten veel mensen een inzending naar redactie@timdes.be sturen.”