Geen Prinsenverkiezing, wel carnavalsstoet in Lede: “Enkel met plaatselijke groepen” Frank Eeckhout

20 augustus 2020

14u15 14 Lede In tegenstelling tot Ninove gaat carnaval in Lede wel door. “Het wordt wel een sobere versie met enkel plaatselijke groepen. De Prinsenverkiezing, Miss Bette en de verkiezing het Bierventje en de jeugdprinsen worden wel geannuleerd", zegt voorzitter van het Feestcomité Jef Lemmens.

Met het oog op de carnavalsactiviteiten tijdens het weekend van 20 en 21 februari 2021, nam het Feestcomité een aantal beslissingen die én voor de carnavalsgroepen én voor het publiek duidelijkheid verschaffen. Hierbij was de sociale component van het carnavalsgebeuren een belangrijke insteek, maar werd anderzijds rekening gehouden met de beperkingen die COVID-19 met zich meebrengt. “De traditionele opening van carnaval op 11 november zal doorgaan. Als dat niet kan in Huize Moens verhuizen we naar het Markizaatdomein. De traditionele rondrit na afloop langs de verschillende cafés wordt wel geschrapt. Indien geen extra maatregelen dit belemmeren, zal de carnavalsstoet op zondag 21 februari 2021 doorgaan. Het wordt wel een sobere versie zonder groepen van buiten Lede", zegt Jef Lemmens.

Geen prinsenverkiezing

De Prinsenverkiezing in december wordt wel geannuleerd. “We hebben Eddy De Wilde aangeduid als Prins Carnaval. Eddy was in meerdere stoeten als ‘eenmansgroep’ een opmerkelijk figuur. Tevens filmt hij als lid van de Wanzeelse Kineasten het jaarlijkse carnavalsgebeuren. Analoog met het schrappen van de prinsenverkiezing wordt ook geen verkiezing van Miss Bette georganiseerd. Ook hier heeft het Feestcomité zelf een miss aangeduid. Dit wordt Sylvia Matthijs. Evenmin als Eddy, maakt Sylvia deel uit van een groep, maar ze is al jaren betrokken bij het carnavalsgebeuren. De jeugdprins en jeugdprinses van vorig jaar zullen ook in 2021 de titel kunnen dragen. Een Bierventje wordt niet aangeduid. We hopen dat alle carnavalisten deze beslissingen respecteren en in een ludieke, maar vriendschappelijke sfeer, toch nog een aangenaam en pittig carnaval aan de Leedse bevolking kunnen bieden”, besluit Lemmens.