Geen instortingsgevaar op Impedorp: straat niet langer afgesloten Koen Moreau

06 oktober 2020

20u48 0 Impe Het huis schuin tegenover basisschool ‘t Wimpelke aan Impedorp is dan toch niet zo bouwvallig als gedacht.

Vorige week maandag werd de straat op bevel van brandweer en politie afgesloten omdat het gebouw te onstabiel zou zijn. Experts kwamen deze week tot een andere conclusie. Volgens hun is er niets mis met de stabiliteit van het gebouw. De hekkens kunnen bijgevolg weggehaald worden waardoor opnieuw verkeer in de straat van de school mogelijk is. Dat is niet alleen goed nieuws voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Het betekent dat er ook voor de kermis geen extra hinder is rond Impedorp.