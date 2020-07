Geen bijkomende besmettingen van COVID-19 bij kinderopvang en scouts Koen Moreau

24 juli 2020

“De testresultaten die momenteel binnen zijn van mensen die met de besmette personen in contact kwamen, zijn allemaal negatief. We hopen dat het zo blijft”, vertelt burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V). Bijkomende maatregelen zijn er voorlopig niet. “Dinsdag zullen we op basis van de verdere evolutie met het schepencollege kijken of we het dragen van een mondmasker verplichten, maar persoonlijk denk ik dat dit aangewezen is”, aldus de man. Ook in het psychiatrisch ziekenhuis Ariadne lijkt de uitbraak onder controle.