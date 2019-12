Geelstervallei krijgt er op zondag 7 december pak inheemse bomen bij: kom jij mee helpen? Koen Moreau

07 december 2019

09u56 0 Lede Zondagochend 8 december houdt Natuurpunt Lede in samenwerking met de de Provincie Oost-Vlaanderen, het Regionaal Landschap Schelde en Durme en het project Gestroomlijnd Landschap Molenbeekvallei een grote boomplantactie.

Die heeft plaats van 9 tot 13 uur in het natuurgebied Geelstervallei ingesloten tussen Lede, Impe, Erondegem en Vlierzele. “Door de aanplant van voor inheemse boomsoorten zoals zomereik, els, es, spork , boskers en hazelaar zal de oppervlakte autochtoon bos fors toenemen en de biodiversiteit toenemen”, vertelt natuurpuntvoorzitter Yvette Saerens.

Iedereen mag komen helpen. “Aangezien we veel volk verwachten, vragen we om zelf spade, handschoenen en aangepast schoeisel te voorzien. Wie het project extra wil steunen kan ter plekke nog extra bomen en struiken kopen.”

De locatie van de boomplantactie is te bereiken via de Koedreef, dat is het straatje naast het kapelletje achter de kleuterschool tegenover de Overimpestraat 99, in Lede. “Voldoende pijltjes wijzen de weg.”