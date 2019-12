Geelstervallei blijft groeien: 1.000 bomen geplant en 5 hectare extra aangekocht Koen Moreau

08 december 2019

12u49 7 Lede Het gure weer vormde zondagochtend geen obstakel voor de boomplantactie van Natuurpunt in de Geelstervallei tussen Lede en Erondegem.

Ruim 60 vrijwilligers staken mee de handen uit de mouwen waardoor duizend bomen en struiken in een mum van tijd in de grond staken. “Rond 11 uur was de klus al geklaard”, vertelt Robin Van Heghe van Natuurpunt Lede. De vrijwilligers trotseerden daarvoor felle wind en bakken regen. De zachte regen zorgde meteen voor de perfecte start voor het nieuwbakken bos achter de kleuterschool op het einde van de Koedreef.

Het natuurgebied Geelstervallei ingesloten tussen Lede, Impe, Erondegem en Vlierzele wordt door de actie binnenkort opnieuw een flik pak groener. “Het gaat hier ook niet om een impulsieve actie, maar wel om een strategische uitbreiding met inheemse bomen zoals zomereik, els, es, spork, boskers en hazelaar waardoor zowel het bosgebied als de biodiversiteit toenemen op de plek die vroeger een maïsveld was.”

Er is overigens nog meer goed nieuws voor het natuurgebied. Natuurpunt slaagde er net in nog vijf hectare extra grond aan te kopen waardoor de totaal beheerde oppervlakte de grens van 30 hectare nadert. Een eindpunt is dit echter niet. “Dit gebied heeft een potentieel van 250 à 350 hectare.”