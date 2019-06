GC De Volkskring pakt uit met topprogramma: snel zijn is de boodschap! KOEN MOREAU

10 juni 2019

14u35 4 Lede Wie destijds dacht dat een eigen gemeenschapscentrum in Lede vlakbij het Aalsterse CC De Werf, het Wetterse CC Nova en het Houtemse CC De Fabriek niet kon concurreren, had het bij het foute eind.

Ook dit jaar slaagde de cultuurdienst van Lede er in om een indrukwekkend jaarprogramma met theater, humor en verschillende muziekgenres samen te stellen. Daardoor kan je op 19 september de try-out ‘Ongehoord’ van Studio Gaga bijwonen, Op 8 december speelt Carry Goossens ‘Cowboy met pensioen’ en op 10 december is Henk Ryckaert te gast.

Muzikaal kan je op 14 maart genieten van Lien Van De Kelder, Mauro Pawlowski, Jan De Smet, Wouter Berlaen, Ad Cominotto en Stoy Stoffelen. De uit Serskamp afkomstige Lady Linn staat op zondag 10 mei 2020 met haar Magnificent Seven op de planken. Andere (kinder)voorstellingen zijn er van Radio Oorwoud (13/10), Opmaat (09/11), Theater Malpertus (6/02/2020), Ireen Beke (07/03/2020), Compagnie Cecilia (29/04/2020) en Mevrouw De Poes (03/05/2020).

Op woensdag 12 juni kan je van 19 tot 21 uur voor de prijs van 85 euro een abonnement aankopen bij de cultuurdienst in het gemeentehuis. Een abonnement geeft toegang tot de voorstellingen van Studio Gaga, Opmaat, Henk Rijckaert, Theater Malpertus, Lady Linn en het optreden van Jan, Lien, Mauro en co en levert je een korting van meer dan 25 procent op. Bovendien kunnen abonnees op die dag ook al tickets kopen voor andere voorstellingen. De losse ticketverkoop start op donderdag 20 juni om 16 uur bij de cultuurdienst in het gemeentehuis. Reserveren per mail of telefoon kan pas vanaf maandag 24 juni.

Meer info: www.volkskring.lede.be