Garageverkoop Overimpestraat ook goede zaak voor Sint-Vincentiusgenootschap KOEN MOREAU

04 juli 2019

17u54 0 Lede Buren van de Overimpestraat in Lede houden nu zondag 7 juli van 9 tot 18 uur een garageverkoop.

Naast de gebruikelijke spullen uit garage en van zolder is Johan Props het buitenbeentje van de straat. De man, een verwoed tuinier, verkoopt die dag samen met buurvrouw Vera De Spiegeleer plantjes bij hem thuis op de hoek met de D’Heerselweg.

Overtuigd van het succes van zijn verkoop, schonk hij alvast 100 euro aan het Sint-Vincentiusgenootschap van Lede. Die organisatie ondersteunt sinds 1853 in (deelgemeente) Lede mensen in armoede. “En er is veel verdoken armoede”, vertelt voorzitter Oscar Goossens die samen met Francine Van der Eecken en Frans De Meyer het geschenk in ontvangst kwam nemen.

“Net zoals de talrijke anonieme schenkers een zeer welkome gift”, reageren ze. Het geld zal gebruikt worden om aankoopbonnen, een bijdrage aan kampen en een bijdrage aan schoolopvang te geven. “We geven nooit financiële steun, maar zorgen wel voor ondersteuning.” Die blijkt broodnodig, want op het moment dat mensen eindelijk de drempel overwinnen om bij de organisatie aan te kloppen is de nood meestal al heel hoog.