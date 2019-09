Franstalige tafelschuimers ‘vergeten’ te betalen in restaurant 't Lavendelke Koen Moreau

24 september 2019

17u53 0 Lede Langs de Grote Steenweg in Oordegem sloegen dinsdagnamiddag twee Franstalige tafelschuimers toe.

“Na een goed flesje wijn, een Ierse rib met elke twee sausjes en twee whisky’s om af te ronden, vergaten de heren hun rekening van 137,80 euro te betalen”, vertelt Wim Van Caelenberg. De man kon gelukkig wel de nummerplaat van de grijze Peugeot Rifter noteren. “Die is doorgegeven aan de politie, maar ik wil ook graag de collega’s in de buurt waarschuwen”, aldus de man.

Vorige week donderdag kon de uitbater van restaurant Oudenberghof in Geraardsbergen nog een tafelschuimer bij de kraag vatten. Die verliet de zaak eveneens zonder te betalen, maar de zaakvoerder bleek over beter loopvaardigheden te beschikken als de tafelschuimer. De verdachte, een 37-jarige man uit Boussu, is gekend bij het gerecht voor gelijkaardige feiten. Hij werd door het parket Oost-Vlaanderen gedagvaard in snelrecht en moet zich op 14 oktober verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde. Het is niet duidelijk of er een verband is met het voorval in Oordegem.