Fotoclub Iris organiseert tweedaagse met Nepalese foto’s en dansen Koen Moreau

24 september 2019

18u50 0 Lede De Culturele Raad van Lede en Fotoclub Iris Lede brengen Nepal helemaal tot leven in het weekend van 28 en 29 september.

In zaal de Volkskring organiseren ze een ‘Fototweedaagse’ met een zestigtal beelden in groot formaat waaronder heel wat prachtige zichten uit Nepal. Opening is zaterdagnamiddag om 15 uur. Zondag openen de deuren om 10 uur. Naast een bezoek van de ambassadeur van Nepal komt die dag ook een Nepalese dansgroep langs. De fototentoonstelling is beide dagen doorlopend tot 19 uur te bezichtigen.