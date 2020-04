Fitnesscoach Christophe (21) wil met ‘workout’-filmpjes bevolking fit houden Koen Moreau

10 april 2020

De man, sinds kort aan de slag als fitnesscoach, publiceert op de Facebookpagina en Instagram van Milestone gratis home workouts. “Op die manier wil ik de Ledenaars en iedereen die geïnteresseerd is sportief een handje toesteken”, vertelt hij.

Twee filmpjes zijn alvast klaar. “Het betreft korte workouts die iedereen perfect zijn of haar eigen tempo thuis kan uitvoeren. Ideaal om ook tijdens deze periode fit en in beweging te blijven”, meent hij. De man raadt wel aan tussen de verschillende oefeningen rustpauzes in te bouwen in functie van het eigen fitheidsniveau.



