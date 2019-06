Filmopnames ‘Rookie’ in WZC Markizaat en RVT Villa Letha met Matteo Simoni en Veerle Baetens KOEN MOREAU

28 juni 2019

19u06 0 Lede De filmcrew van productiehuis Czar streek donderdag en vrijdag neer in Lede. In het huidige woonzorgcentrum Markizaat en in het leegstaande rustoord Villa Letha werden enkele scènes gedraaid van de film Rookie.

Die film is het langspeelfilmdebuut voor regisseur Lieven Van Baelen en vertelt het verhaal van de jonge zelfverzekerde motorracer Nicky die na een ongeval moet leren omgaan met een ander leven. De rol van Nicky wordt gespeeld door Matteo Simoni en hij werd alvast opgemerkt in WZC Markizaat. Ander acteurs die meewerken aan de film zijn Veerle Baetens, Valentijn Braeckman, Stefaan Degand, Tibo Vandenborre en Bjarne Devolder. De film komt in 2020 in de zalen.

WZC Markizaat en RVT Villa Letha fungeren wel vaker als decor voor opnames. De locatie deed al dienst voor de vtm-reeks De 13 Geboden, is te zien in het nieuwste programma van komiek Philippe Geubels en kreeg eerder al typetjeskoning Chris Van Den Durpel over de vloer voor opnames van ‘Typisch Chris’.