Fietser lichtgewond na aanrijding door vrachtwagen, bestuurder pleegt vluchtmisdrijf Koen Moreau

05 december 2019

17u37 0 Lede Langs Oud Smetlede, dat is de baan van Smetlede naar Wetteren, werd woensdagavond een fietser aangereden door een vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde rond 17 uur in een bocht en de fietser kwam ten val. Hij raakte daardoor licht gewond. De vrachtwagenchauffeur reed - zich mogelijk van geen kwaad bewust - gewoon verder. Merkte je iets op of passeerde je rond 17 uur zelf met de vrachtwagen in Oud Smetlede? Neem dan vrijblijvend contact op met de lokale politie via 053/60.64.64.