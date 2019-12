Fietsende studente (18) aangereden op terugweg van examen: meisje even in levensgevaar Koen Moreau

04 december 2019

17u38 5 Lede Een 18-jarige leerlinge van het Stella Matutinacollege van Lede belandde woensdagnamiddag in het ziekenhuis na een spijtige aanrijding.

Het meisje dat via de Wichelsesteenweg naar huis fietste om zich snel voor te bereiden op haar volgende examen werd rond de middag aangereden. Dat gebeurde ter hoogte van het kruispunt met de Heiplasweg vlak voor het winkelcentrum.

Een 76-jarige automobilist die komende vanuit Wichelen linksaf de weg wou indraaien, merkte - vermoedelijk verblind door de laagstaande zon - het meisje niet op waardoor het tot een aanrijding kwam. De jonge fietsster belandde met haard hoofd tegen het asfalt. Haar toestand was in de loop van de middag zorgwekkend, maar het levensgevaar lijkt inmiddels geweken. Door het ongeval was er beperkte hinder op de steenweg.