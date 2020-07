Fietsende ijsverkoper Diederik (42) heeft succes: “In Wanzele zijn ze dolenthousiast” Koen Moreau

22 juli 2020

16u40 0 Smetlede/Wanzele Schoolmeester Diederik Vercammen uit Smetlede fietst sinds enkele dagen met zijn ijskar door Smetlede, Serskamp, Wanzele, Lede, Hofstade, Aalst en Erpe. “Een stevige toer, maar supergezond”, lacht hij.



Als zoon van de in Berlare en Schoonaarde wereldberoemde Crèmerie Carine keert de man terug naar zijn roots. “Mijn moeder heeft 30 jaar een ronde gehad en zelf heb ik heel wat jaartjes met mijn fiets aan het Donkmeer gestaan.” Iets dat duidelijk gemist werd. “Het contact met de mensen, zeker vanop de fiets, is geweldig. Twee jaar geleden kwamen we in Smetlede wonen en ik merkte dat de ijskar hier niet alle straten deed.”

Ideaal om bij mooi weer dat gat te vullen. “En zo startte ik mijn ronde in Smetlede, maak ik vervolgens een kleine bocht langs het Wolfgat en de Wanzelesteenweg in Serskamp naar Wanzele, doe ik Lede, Hofstade, Aalst Kerrebroek en Honegem om terug richting huis te rijden.”

Fietsen is gezond

Vooral in Wanzele reageert men dolenthousiast. “Daar ben ik plots een ster, maar dat komt wellicht doordat er al jaren geen ijsverkoper meer door de straten rijdt.” De keuze voor de fiets is overigens bewust. “Zo ben je dichter bij de mensen, ben je in de gezonde buitenlucht, doe je aan sport en ontsnap je aan een snikhete wagen.”

Keerzijde van de medaille: er is geen supergroot aanbod in de ‘ijsfiets’ van Diederik. “Met uitzondering van vanille zorg ik wel alle dagen voor variërende smaken, maar naar het einde van mijn ronde toe was er de voorbije dagen weinig kiezen meer aan”, knipoogt de man.

Voor artisanale ijsjes in een potje wegens “veel gemakkelijker en veiliger in deze Corona-tijden” afkomstig van Zuivelhoeve Keymeulen uit Hofstade betaal je 2,50 euro voor een bol, 4 euro voor twee bollen en 5 euro voor drie bollen.