Fietsdeelsysteem 'Op Wielekes' zoekt vrijwillige medewerkers Koen Moreau

28 januari 2020

16u23 0 Lede De fietsbibliotheek die de gemeente Lede wil opstarten, zal ‘Op Wielekes’ heten. Om alles op wieltjes te laten lopen, zoekt men vrijwilligers. Zij krijgen op maandag 10 februari meer uitleg.

“Bedoeling is om vanaf 4 april kinderfietsen uit te lenen zodat kinderen steeds over een geschikte fiets op maat beschikken”, aldus schepen Bart Heestermans (Groen). Geïnteresseerden kunnen lid worden van de fietsbibliotheek voor de prijs van 30 euro per jaar. “Daarnaast wordt 70 euro waarborg gevraagd, maar nadien mag je zo vaak van fiets ruilen als je wil.”

Om voor het onderhoud en beheer van de kinderfietsen in te staan, wil de gemeente beroep doen op vrijwilligers. “Voor geïnteresseerde medewerkers organiseren we vrijblijvend een infosessie op maandag 10 februari van 20 tot 21 uur in zaal De Bron in de Kerkevijverstraat 19a.” Graag een seintje naar lede@opwielekes.be indien je van plan bent langs te komen.