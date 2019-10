Feestje voor 50-jarigen lokt 97 deelnemers Koen Moreau

14 oktober 2019

18u26 2 Lede De leeftijdsgenoten uit Lede geboren in 1969 hielden een gesmaakte reünie.

Liefst 97 deelnemers werden in de watten gelegd dankzij de inspanningen van het organiserend comité. Dirk De Munter, Geertrui Van de Velde, Monique Luwaert, Anja Coppens, Els Eeckhaudt, Tom vergauwen en Helga de schrijver zorgden voor een perfecte avond. Na een ontvangst met receptie in het gemeentehuis, volgde een ‘walking dinner’, gezellig samenzijn en fuif in Afspanning Den Bonten Os. De sfeer zat er goed in en het is alvast uitkijken naar de volgende reünie.