FC Smetlede betreurt heisa: “Wij zijn geen racisten, maar staan machteloos tegen uitlatingen van individuele sporadische supporter” Koen Moreau

25 november 2019

13u44 0 Lede Voetbalclub FC Smetlede bevindt zich momenteel in het oog van de storm. De thuiswedstrijd van de club werd zondag bij een 1-0 score afgefloten nadat een speler van het bezoekende FCE Moortsele het veld verliet wegens racistische verwijten vanuit het publiek. “We betreuren wat er zou gebeurd zijn, maar staan machteloos tegenover de uitlatingen van een individuele sporadische supporter”, reageert Smetledetrainer Bart Goeman.

Ondanks het feit dat de scheidsrechter niks opmerkte en dat ook zo in zijn verslag noteerde, ontkent hoofdtrainer Bart Goeman niet dat er iets geroepen werd. “Daar zijn meerdere getuigen van”, aldus de man. Spreekkoren met racistische gezangen of kreten waren er echter niet. “In dat geval zou die scheidsrechter dat ook gehoord hebben. Het gaat hier jammer genoeg om een uitlating van een individuele sporadische supporter. Wij betreuren dat, maar staan daar volledig machteloos tegen”, aldus de man.

Dat is niet waar onze club of onze spelers voor staan. Laat dat duidelijk zijn. FC Smetlede trainer Bart Goeman

Goeman heeft het ook over een “sportief heel faire wedstrijd”. De betrokken speler, Attilay Emeksiz van Turkse origine, kreeg wel eerder een gele kaart. “En op het moment dat er ontoelaatbare kreten opstegen had hij – net uit het zicht van de scheidsrechter – opnieuw een dubieuze fout gemaakt.” Emeksiz zou zelf tijdens de wedstrijd bij momenten zelf verbaal en non-verbaal unfair gedrag vertoond hebben en gefrustreerd gelopen hebben. “Maar dat praat nooit goed om een speler racistisch aan te pakken. Dat is niet waar wij als club of waar onze spelers voor staan. We hebben een heel duidelijke gedragscode en racisme is binnen onze club niet en nooit tolereerbaar. We hebben overigens zelf tal van spelers van spelers uit andere culturen in onze kernen spelen.”

Dat FC Smetlede nu de ‘gebeten hond’ is, doet pijn. Recent ondersteunde de club nog het sociaal welbevinden via een benefiet voor de ‘Rode Neuzen’-actie, maar al die inspanningen worden nu teniet gedaan. “We begrijpen dat FCE Moorstele als ploeg het racisme langs de zijlijn wil aankaarten, maar staan daar als kleine ploegen in de provinciale reeksen totaal machteloos tegenover. Het is zelfs al voor ploegen uit onze eerste nationale en Europese ploegen al moeilijk om dit te bannen uit de stadions”, aldus Goeman nog.

We zijn een heel leuke en sociale club. Dit spijtig voorval is gewoon totaal uit zijn context gerukt.

De hetze op sociale media en internet doet pijn. “We zijn een heel leuke en sociale club. Dit spijtig voorval is gewoon totaal uit zijn context aan het gaan en aan het exploderen. Het is zonde dat een tof ploegje als FC Smetlede hiervan de dupe dreigt te worden. We kunnen alleen maar hopen dat het de bezoekers niet te doen is om de verloren wedstrijd in hun voordeel te laten kantelen, maar dat leek alvast niet de intentie van de bezoekende trainer. We kunnen ons alleen maar excuseren als ploeg en de bewuste supporter vriendelijk verzoeken niet langer langs te komen”, besluit Smetlede-trainer Bart Goeman.