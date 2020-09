Fakkeloverdacht bij politieke beweging De Coöperatie: Jan Huib Nas volgt schepen Dirk Rasschaert op als voorzitter Koen Moreau

13 september 2020

15u27 0 Lede Jan Huib Nas uit Wanzele is de nieuwe voorzitter van de politieke beweging De Coöperatie. Die beweging ontstond twee jaar geleden als nieuw project rond Leedse socialisten en schepen Dirk Rasschaert (ex-vld).

Rasschaert zet bewust een stap opzij. “Het was niet evident om de rollen van schepen en voorzitter te combineren”, vertelt de man die het de voorbije jaren blijkbaar geregeld moeilijk had met zijn dubbele soms conflicterende functie. “Als schepen vertolk ik de stem van de meerderheid, terwijl een voorzitter toch vooral de stem van de partij moet laten horen. Door de opsplitsing die nu gebeurt kan de inbreng van De Coöperatie in het gemeentebestuur alleen maar duidelijker worden”, geeft Rasschaert nog mee.

Dat politiek nieuwkomer Jan Huib Nas, die de voorbije jaren wel een bijzonder groot politiek engagement toonde, de fakkel overneemt is verrassend. “Ik stapte pas 2 jaar geleden in de politiek, maar aan de zijde van anciens als Dirk Rasschaert, Nadine De Schutter en Franky Van Gyseghem, en doordat we deel uitmaken van de meerderheid, kreeg ik de ultieme spoedcursus politiek. Daardoor voel ik me nu klaar om mijn ervaring als dirigent en ex-schooldirecteur in te zetten ten voordele van onze Coöperatie”, laat hij optekenen. Andere wissels in de interne organisatie zijn er voor Katinka Pottie. Zij wordt secretaris waardoor het bestuur naast Anja De Coninck voortaan een extra vrouw telt.