Extra Rondleidingen op afspraak in nieuw politiehuis: “Bijkomende bezoekdag wegens groot succes” Redactie

04 september 2020

16u20 18 Lede Na vijf jaar denk- en bouwwerk wordt binnenkort het nieuwe politiehuis op de grens van Lede met Erpe in gebruik genomen.

Een kijkje nemen in het gloednieuwe gebouw op de steenweg tussen Lede en het kruispunt Vijfhuizen tegenover het Gabriels-benzinestation kan omwille van Corona enkel op afspraak en dat blijkt geen obstakel. “De interesse is zo groot dat we beslisten om naast zaterdag 26 september tussen 10 en 17 uur tevens op zondag 27 september bezoekers toe te laten.” Inschrijven is verplicht en kan via www.erpemerelede.be. “We zijn er ons van bewust dat de interesse zonder twijfel groter zal zijn dan de beschikbare capaciteit. Daarom zullen we zodra de coronamaatregelen het toelaten nog een vrij toegankelijke opendeurdag organiseren.”