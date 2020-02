Extra politiecontroles tegen krakers in oud rustoord Villa Letha Koen Moreau

03 februari 2020

17u11 4 Lede Het sinds januari 2015 leegstaande rustoord Villa Letha in Lede blijkt het geliefkoosd oord voor mensen met minder goede bedoelingen.

Ramen zijn stukgeslagen, er zijn sporen waaruit blijkt dat mensen er slapen en her en der in het gebouw zijn drugsspuiten te vinden. Allesbehalve een fraai zicht dus en een bewijs van een gebrek aan toezicht. In november 2018 werd binnen in het gebouw nog brand gesticht.

“Er was inderdaad een probleem, maar dat is nu onder controle”, reageert burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V). “De politie controleert geregeld overdag en ‘s nachts waardoor de overlast zo goed als verdwenen is.” Gemeenteraadslid Jan Lievens (N-VA) is niet overtuigd.

“Niet in het minst omdat het gebouw door de talrijke gesneuvelde ruiten bijna niet meer af te sluiten is en waardoor meer en meer schade riskeert te worden aangericht.” De man roept samen met gewezen directeur van het rustoord Joris Van der Linden, die nu gemeenteraadslid is voor Vlaams en Zinvol, op om het weinig kostbare dat er nog is extra te beschermen of weg te halen.

Die ingreep lijkt noodzakelijk gezien een concrete functiewijziging of plannen voor een sloop voorlopig niet aan de orde zijn. In december vorig jaar lekte wel uit dat de gemeente samen met de kunstacademie en de kleuterschool de mogelijkheid onderzoekt om op de site een gezamenlijk project te realiseren, maar die plannen bevinden zich in een prematuur stadium. Voorlopig ondergaat Villa Letha dan ook stilaan hetzelfde lot als het kasteel van Mesen. Met dat verschil dat de gemeente Lede nu nog leegstandsbelasting dreigt te moeten betalen.