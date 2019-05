Extra gemeenteraad na financiële problemen Feestcomité en illegale bomenkap: volgt ontslag schepen? KOEN MOREAU

23 mei 2019

18u35 20 Lede Verschillende oppositiepartijen van Lede slijpen de messen nadat recent enkele uitschuivers van het gemeentebestuur open en bloot op straat kwamen te liggen.

Om extra tekst en uitleg te krijgen, wordt voor vrijdagavond 31 mei om 19.30 uur een bijzondere gemeenteraad bijeengeroepen. Daarin willen de gemeenteraadsleden van de oppositie meer uitleg krijgen over wat er precies aan de hand is met de boekhouding van het gemeentelijk Feestcomité nadat daar enkele duizenden euro’s verdwenen blijken.

Ontslag schepen

De kans is heel groot dat het ontslag zal gevraagd worden van schepen Elke Meganck aangezien zij als schepen van Feestelijkheden politiek verantwoordelijk is voor het betrokken comité. Vraag is inderdaad of haar positie stilaan niet onhoudbaar wordt. Zoals de voorbije drie dagen wou Meganck ook nu niet reageren aan onze krant.

Alle politieke partijen hoeden zich momenteel overigens om officieel te reageren. Te vrezen valt dan ook dat dit dossier, en mogelijk ook gelijkaardige met de mantel der liefde toegedekte zaken, links en rechts nog meer (politieke) slachtoffers zal maken.

De boekhouding van het Feestcomité is overigens niet het enige dossier waarover de oppositie meer uitleg wil. Ook de illegale bomenkap zonder vergunning, in vol broedseizoen, de manier waarop de aannemer gekozen en aangesteld werd en de veiligheidsmaatregelen die genomen werden voor het vellen van de bomen tussen Klemendorp en Stationsweg komt op tafel aangezien ook hier een loopje werd genomen met de wettelijke bepalingen.

