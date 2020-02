Ex-prinsen lachen met verdwenen snoep en kas van feestcomité in carnavalskraker 'Woar zijn de snoepkes gebleven’ Koen Moreau

12 februari 2020

18u38 0 Lede Dat je als carnavalist met alles moet kunnen lachen, bewijzen gewezen prinsen De Sjalen en Jempi van Lede.

Zij steken in een uniek carnavalsnummer ‘Woar zijn de snoepkes gebleven’ de draak met de verdwenen voorraad snoep van het gemeentelijk feestcomité. Ook de vorig jaar wegens storm afgelaste stoet en de verdwenen kas van het vorige comité worden serieus op de korrel genomen.

“We maken geregeld een ietwat aangebrand nummer en deze gelegenheid konden we niet laten liggen”, lacht de Sjalen, prins in 2001 en al 25 jaar lid van LKV Goedemor en lid van het Prinsenhof. Ondanks het lied betreurt de man wel het gebeurde. “Wat gebeurde is echt jammer voor het nieuwe comité en de oprechte carnavalisten, maar dat wil niet zeggen dat er niet mee gelachen worden”, besluit de man.